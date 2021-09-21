Из гуманных соображений в Латвию пустили еще шесть нелегалов

Из гуманных соображений через латвийско-белорусскую границу пропустили еще шесть человек, среди которых четыре ребенка, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пограничную службу.
За незаконное пересечение границы задержаны шесть человек — двое взрослых и четверо детей. Из гуманных соображений семье позволили пересечь границу. У мужчины не было никаких документов, у остальных были документы, выданные в Афганистане.
За сутки предотвращено 16 попыток незаконно пересечь границу. С 10 августа таких попыток было уже 1284. За это время за незаконное пересечение границы задержано 390 человек, 38 из гуманных соображений было позволено пересечь границу.