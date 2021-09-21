Из гуманных соображений в Латвию пустили еще шесть нелегалов

Из гуманных соображений через латвийско-белорусскую границу пропустили еще шесть человек, среди которых четыре ребенка, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За незаконное пересечение границы задержаны шесть человек — двое взрослых и четверо детей. Из гуманных соображений семье позволили пересечь границу. У мужчины не было никаких документов, у остальных были документы, выданные в Афганистане.

За сутки предотвращено 16 попыток незаконно пересечь границу. С 10 августа таких попыток было уже 1284. За это время за незаконное пересечение границы задержано 390 человек, 38 из гуманных соображений было позволено пересечь границу.