Из квартиры в Алуксне спасли шесть оставленных без воды собак
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После жалобы соседей из квартиры в Алуксне было изъято шесть собак, рассказала Латвийскому радио главный редактор газеты Alūksnes un Malienas Ziņas Лига Виксна.

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Собак держали в одной из квартир дома, в котором было около 30 квартир. Соседи заметили, что из-за одной из дверей доносятся лай и рычание, но никто не видел ни самих собак, ни их хозяев. Об этом поставили в известность старшую по дому.

В подозрительную квартиру недавно заехали съемщики. Хозяева квартиры, с которыми связалась старшая по дому, очень удивилась — в договоре о найме жилье не было ни слова о животных. Хозяйка дома вызвала муниципальную полицию и представителей приюта для животных Astes un ūsas ("Хвосты и усы") и они вместе отправились в квартиру.

Оказалось, что там находятся шесть собак породы шарпей — пять взрослых и один щенок. Их давно не выводили не улицу, все вокруг было в их испражнениях, а еще животным не оставили воды. Они хотели пить и, возможно, были истощены.

Животные отправлены в приют, где находятся и сейчас. Они чувствуют себя хорошо.

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