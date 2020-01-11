Из Латвии через Беларусь пытались переправить 900 000 доз наркотика
Foto: Customs.gov,by

Витебские таможенники пресекли вовлечение в торговый оборот 900 тысяч доз наркотика из пищевого мака с примесью маковой соломы, сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

Белорусские таможенники выявили поставки 88 тонн пищевого мака с опасной примесью "маковая соломка", который следовал двумя партиями. В первом случае 22 тонны пищевого мака перемещались через автомобильный пункт пропуска "Григоровщина", во втором — 66 тонн такого товара следовало железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления "Полоцк".

По данным Таможенного комитета Республики Беларусь, отправителем товара в обоих случаях являлась одна и та же латвийская фирма, а получателями — субъекты хозяйствования в Казахстане.

Согласно заключению эксперта, в результате просева в 88 тоннах мака содержится более 100 кг опасного наркотического средства — "маковой соломы".

Загрязненный соломой мак используется для изготовления раствора опия, употребление которого вызывает возникновение психической и физической наркотической зависимости. Приблизительно из 100 грамм загрязненного мака можно получить одну дозу наркотического средства.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
подать объявление >
Объявления
2 500 000 € Дом, Jūrmala, Melluži
300 000 € Дом, Rīga, Mežaparks
295 000 € Дом, Garkalnes nov.
150 000 € Дом, Saulkrastu nov.
950 € Дом, Garkalnes nov.
800 € Квартира, Rīga, Centrs
329 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
185 000 € Дом, Salacgrīvas nov.
240 000 € Дом, Mārupes nov.
55 000 € Квартира, Rīga, Centrs
60 000 € Квартира, Rīga, Pārdaugava
45 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
3 700 € Квартира, Rīga, Centrs
177 000 € Дом, Ķekavas nov.
690 € Квартира, Rīga, Centrs
30 000 € Дом, Carnikavas nov.
175 000 € Дом, Ķekavas nov.
253 000 € Дом, Babītes nov.
138 000 € Дом, Olaines nov.
47 500 € Квартира, Rīga, Purvciems
38 000 € Квартира, Rīga, Ziepniekkalns
195 000 € Дом, Ikšķiles nov.
185 000 € Квартира, Rīga, Centrs
68 000 € Квартира, Rīga, Purvciems
48 900 € Квартира, Rīga, Teika
99 000 € Квартира, Rīga, Centrs
29 900 € Дом, Salacgrīvas nov.
27 500 € Квартира, Rīga, Ķengarags
312 000 € Дом, Babītes nov.
56 840 € Квартира, Rīga, Teika
62 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
146 900 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
165 000 € Дом, Olaines nov.
44 000 € Дом, Saulkrastu nov.
42 000 € Квартира, Rīga, Dārzciems
145 000 € Дом, Jūrmala, Valteri
215 000 € Дом, Mārupes nov.
165 000 € Квартира, Rīga, Centrs
37 000 € Квартира, Rīga, Vecmīlgrāvis
145 000 € Дом, Mārupes nov.
345 000 € Дом, Babītes nov.
86 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
157 000 € Квартира, Carnikavas nov.
69 000 € Квартира, Rīga, Pļavnieki
225 000 € Дом, Rīga, Dārzciems
250 000 € Дом, Garkalnes nov.
53 000 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
46 000 € Дом, Engures nov.
355 000 € Дом, Ikšķiles nov.
64 900 € Дом, Rojas nov.
75 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
550 000 € Квартира, Rīga, Centrs
250 000 € Дом, Mārupes nov.
100 000 € Дом, Ķekavas nov.
400 000 € Квартира, Rīga, Centrs
33 000 € Квартира, Rīga, Āgenskalns
300 € Квартира, Rīga, Iļģuciems
177 000 € Дом, Garkalnes nov.
165 000 € Квартира, Jūrmala
89 000 € Дом, Salaspils nov.
186 000 € Квартира, Rīga, Vecrīga
47 000 € Квартира, Rīga, Centrs
234 000 € Дом, Ķekavas nov.

Comment Form