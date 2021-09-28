Из Латвии сбежала группа граждан Ирака: 19 человек и их проводников задержали в Литве

Пограничники Литвы задержали пять граждан Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии, незаконно переправлявших 19 иракских мигрантов, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

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13 из этих мигрантов попросили убежища в Латвии, еще шесть иракцев, по предварительным данным, были поселены в Центре приема беженцев в Рукле Йонавского района.

Как сообщает СОГГЛ, в ночь на субботу сотрудники полиции Паневежиса на основании информации пограничников Пагегяйского пограничного соединения СОГГЛ задержали в Пасвальском районе имеющего вид на жительство в Польше гражданина Азербайджана и гражданку Польши.

Они управляли автомобилями Mercedes Benz S500 с российскими номерами и Lexus — с польскими номерами. Иностранцы везли в автомобилях девять иракцев, которые попросили в Латвии убежища. Пока их прошения находятся на рассмотрении, они не имели права покидать пределы Латвии.

Из-за незаконной переправки людей через госграницу в отношении граждан Польши и Азербайджана начато досудебное расследование, суд разрешил арестовать их на три месяца.

Нелегальных мигрантов сотрудники СОГГЛ передали в воскресенье латвийским коллегам.

В воскресенье вечером пагегяйские пограничники с помощью полицейских Мариямполе задержали на территории Мариямпольского самоуправления двух граждан Ирака, у которых есть виды на жительство в Финляндии. Они управляли автомобилями BMW 520 и VW Caddy с финскими номерами. Оба иностранца везли шесть лиц без документов, представившихся гражданами Ирака.

Когда по мере расследования происшествий сотрудниками СОГГЛ стало выясняться, что они, по предварительным данным, являются гражданами Ирака, поселенными в Центре приеме беженцев в Рукле.

В отношении переправлявших лиц тоже начато досудебное расследование. В понедельник их допрашивали пограничники Пагегяй.

Мигранты в понедельник после обеда находились в помещениях СОГГЛ на территории участка, охраняемого Пагегяйским соединением.

В воскресенье вечером на территории Калварийского самоуправления сотрудничающие с пограничниками полицейские остановили следовавший в Польшу автомобиль Opel Zafira с польскими номерами. Сотрудники полиции и СОГГЛ доставили автомобиль, его водителя и пассажиров на Калварийскую погранзаставу.

Находившийся за рулем автомобиля гражданин Грузии вез четырех иракцев, которые тоже попросили в Латвии убежища и незаконно покинули эту страну. В отношении гражданина Грузии за незаконную переправку людей через госграницу начато досудебное расследование.

Он взят пограничниками под арест. Граждане Ирака в понедельник еще находились на Калварийской погранзаставе. Планируется доставить их на границу с Латвией и передать латвийским пограничникам.