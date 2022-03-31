Из Латвии в Россию пытались ввезти более 200 дипломов и сертификатов о получении образования
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Псковские таможенники обнаружили в автомобиле из Латвии незадекларированные документы об образовании.

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Всего в машине гражданина РФ было 204 документа — дипломы о высшем образовании и различные сертификаты об окончании курсов с прописанными персональными данными — уникальным номером, ФИО получателя, датой выдачи, указанием факультета с наименованием дисциплин и проставленными оценками.

Как отмечает новостной портал БМ24, при досмотре автомобиля также обнаружили почти 800 флаконов французских духов и детских шампуней, косметику, пакетики с семенами и запчасти.Водитель утверждал, что он вез груз для своей супруги, родственников и знакомых. По делу начат процесс.

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