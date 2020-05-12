Из нефтепровода "Полоцк-Вентспилс" украли 3600 литров топлива

В конце апреля полиция в сотрудничестве со службой безопасности компании Latrostrans обнаружила двухкилометровую трубу, нелегально подключенную к нефтепроводу "Полоцк-Вентспилс", сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

Труба была подключена к нефтепроводу неподалеку от Бауски, в Гайлишской волости. Она пересекала реку Муса и вела к нежилому дому.

Пока что ни один подозреваемый не задержан, продолжается досудебное расследование.

В соответствии с частью третьей статьи 175 Уголовного закона за воровство из хранилища или из устройства, соединяющего хранилища, полагается лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, возможна конфискация имущества. Первая часть статьи 187 предусматривает наказание за умышленное уничтожение или повреждение нефтепроводов или связанных с ним устройств. За это можно получить до трех лет тюремного заключения, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.