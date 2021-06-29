Из окна пятого этажа выпал ребенок: пострадавший госпитализирован
Foto: Valsts policija

Вечером 28 июня в Лиепае, в микрораойне Тосмаре под окнами пятиэтажного жилого дома был найден ребенок. Прохожие вызвали скорую.

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Как отмечает новостной портал InfoLiepaja.lv, пострадавшего ребенка доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли попасть в квартиру, из окна которой выпал малыш. Чтобы открыть дверь понадобилась помощь ГПСС.

По словам очевидцев, отец ребенка был пьян, а матери не оказалось дома. В Лиепайском участке полиции подтвердили информацию о ЧП и сообщили, что по данному делу начат уголовный процесс.

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