Из озера Сунишу подняли тело утонувшего человека
Foto: F64

В субботу, 12 августа, в Гаркалне Ропажского края из озера Сунишу был поднят на поверхность погибший человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Утонувший был передан Госполиции.

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Всего за минувшие сутки, 12 августа, в ГПСС поступило 43 вызова: 17 - по пожаротушению, 23 - по спасательным работам, а три вызова оказались ложными.

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