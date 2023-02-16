Из-под ареста освобожден учитель, подозреваемый в сексуальных домогательствах: дети и педагоги в растерянности

В сентябре прошлого года полиция задержала учителя Царникавской основной школы, подозреваемого в возможных сексуальных домогательствах. Педагогу изменили меру пресечения — теперь он на свободе. Это заметили школьники, заметившие, что он просматривает их "сториз" в Instagram.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тот факт, что задержанному изменили меру пресечения, порталу Delfi подтвердили и в Госполиции. Глава пресс-центра полиции Илзе Юревича отметила, что это решение вынес суд.

"В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны четыре человека, дело находится в активной стадии расследования", — отметила Юревича.

"В понедельник ко мне обратились школьники и рассказали, что в их "сториз" в Instagram просматривает этот учитель. У них появились вопросы, как у него оказался телефон и каким образом он добрался до социальных сетей", — рассказал порталу Delfi директор Царникавской основной школы Райвис Паулс.

Также на платформе e-veselībа зафиксирован запрос о больничном, размещенный этим педагогом. Он просил больничный с 10 февраля. "Позвонил следователю, а она пояснила, что он с 9 февраля ему изменили меру пресечения. Попросил, чтобы отправили официальное письмо, но его до сих пор нет", — говорит директор.

"Самое тревожное заключается в том, что ученики говорят, а у меня нет никакой информации, я не знаю, что могу и что не могу им рассказывать. Наверное, об этом стоило бы поговорить с родителями, но мне ничего неизвестно. Больше всего пугает, что, скорей всего, некоторые жертвы находятся у нас в школе. Каково им сейчас? И я ничего не могу им сказать, потому что ничего не знаю. Может ли он приходить в школу или нет. Это очень тревожная ситуация", — объясняет Паулс.

Подросткам, рассказавшим директору об интересе этого педагога к их "сториз" в соцсети Instagram, 14- 15 лет. Директор в недоумении: если этот учитель придет в школу, как ему поступить? "И что мне говорить?" — говорит директор.

Он же пояснил, что по городу разошлись слухи, будто этого учителя видели в одном из рижских супермаркетов. Это пугает и создает напряженную атмосферу не только для учителей, но и для учащихся.

Отец учителя заявил, что сыну действительно изменили меру пресечения, однако он проживает не в Царникаве, а в своем родном городе.

"В нормальном государстве такое было бы невозможно, что человек месяцами сидит за решеткой, а следователь к нему не приходит. Разнесли по прессе до суда", — говорит отец подозреваемого, добавляя, что детям в Царникаве нечего бояться. "Дождемся суда!" — резюмировал он.

Получить комментарий адвоката подозреваемого педагога порталу Delfi не удалось.

Напомним, Госполиция квалифицировала действия педагога, попадающие под действия ч.3 и ч.4 ст. 160 Уголовного закона Латвии, а также ч. 1 ст. 270 УЗ Латвии.