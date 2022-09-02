Из Псковской области был депортирован гражданин Латвии

Сотрудники регионального УМВД депортировали гражданина Латвии: 55-летний мужчина находился на территории России незаконно, сообщает ГТРК "Псков".
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Мужчину передали латвийской стороне через автомобильный пункт пропуска "Убылинка". В соответствии с законом въезд в Российскую Федерацию ему закрыт на пять лет.
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