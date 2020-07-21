Из реабилитационного центра вышел и пропал 69-летний пациент

Латгальское региональное управление полиции разыскивает Анатолия Станиславского (1951 г.р.), который 20 июля вышел из реабилитационного центра Rāzna (Резекненский край) и пропал.

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Его приметы: рост 165 см, седые волосы.

Был одет: темные-синие брюки, синяя клетчатая рубашка, черные тапки, серая ветровка. Возможно, с собой могут быть красные туфли со шнуровкой. На руке — механические часы.

У мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем: плохо ходит и плохо ориентируется в пространстве.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110, 64603577.