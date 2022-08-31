Из Рижской 1-й больницы ушла и пропала женщина: на ней была пижама

Рижское региональное управление полиции разыскивает Ларису Сабито (1959 г.р.), которую в последний раз видели вечером 30 августа, когда она выходила из Рижской 1-й больницы.
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Ее приметы: худая, волосы выкрашены красной краской, носит каре.
Была одета: пижамные брюки.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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