Из России экстрадирован осужденный за наркоторговлю гражданин Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На этой неделе в Латвию из России был экстрадирован Сергей М., осужденный за незаконный оборот наркотических веществ в составе группы лиц по предварительному сговору.

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Согласно официальным данным МВД РФ, в 2012 году Сергей М. вместе с подельниками незаконно приобрел, хранил и сбывал на территории Латвии наркотики. Он скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что латвиец находится в Санкт-Петербурге. В августе 2021 года при участии сотрудников отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскиваемый был задержан.

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос об экстрадиции осужденного. 3 августа в пункте пропуска Лудонка — Виентули он был передан компетентным органам Латвии.

Госполиция Латвии воздержалась от комментариев по этому делу.

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