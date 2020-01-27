Из России в Латвию под видом щепы и брикетов пытались ввезти 10 тонн сигарет

Псковская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабандного перемещения крупной партии табачных изделий. Об этом сообщает пресс-центр Северо-западного управления ФТС России.

Через таможенный пост МАПП Бурачки на российско-латвийской границе перевозчик пытался вывезти более 10 тонн табачных изделий, замаскированных под товар прикрытия "щепа и топливные брикеты".

Как отмечают в СЗУ, 899600 пачек сигарет, произведенных в Республике Беларусь, выявлены с помощью служебной собаки. По делу начат уголовный процесс.