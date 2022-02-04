Из семьи, в которой уже изъято пятеро детей, забрали годовалого ребенка

В среду, 2 февраля к полицейским обратились сотрудники социальной службы, которые попросили проверить условия, в которой проживает некая семья с годовалым ребенком. Было известно, что в этой семье еще пятеро детей от трех до 14 лет, которых уже изъяли, сообщает передача Degpunktā.

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Двери полицейским открыл мужчина, как выяснилось позже - отец детей. Он был в куртке и сказал, что собрался уходить. Также он сообщил, что дома никого больше нет. В квартире царил беспорядок и антисанитария, в комнате было накурено, валялись острые предметы и шприцы. Неожиданно заплакал ребенок. Выяснилось, что мужчина соврал и дома вместе с ним находился годовалый сын.

На место вызвали медиков, которые приняли решение отвезти мальчика в больницу, чтобы проверить его состояние здоровья.

Через время домой пришла мать ребенка. Выяснилось, что она отказывается сотрудничать с социальной службой и Сиротским судом. В ходе проверки личных данных обоих родителей, выяснилось, что женщина объявлена в розыск. Она была задержана и доставлена в участок полиции.

Принято решение об изъятии ребенка из семьи.