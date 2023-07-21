"Из соображений госбезопасности": прокуратура не комментирует решение по делу Марата Касема

Ссылаясь на национальную безопасность, прокуратура не может подробно комментировать обвинение и причины выбранного наказания для Марата Касема, обвиняемого в незаконной интеллектуальной и физической поддержке России.

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На прошлой неделе прокуратура сообщила, что прокурор, принимая во внимание характер и опасность совершенного уголовного преступления, причиненный ущерб, личность и финансовое состояние обвиняемого, а также тот факт, что обвиняемый почти четыре месяца находился под стражей во время следствия, наложил на гражданина Латвии штраф в размере 15 500 евро.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Теперь на просьбу прокомментировать выбранное наказание подробнее в прокуратуре агентству LЕТА заявили, что общественность была проинформирована о завершении уголовного дела и наказании лица за содействие иностранному государству в действиях, направленном против Латвии, что, несомненно, вызывает общественный интерес и дискуссии в нынешних геополитических условиях.

"В заявлении для прессы не были раскрыты сведения, имеющие существенное значение в данном случае и затрагивающие национальную безопасность, но наличие которых, помимо других соображений, также повлияло на выбор вида наказания. Не всегда есть возможность довести до всеобщего сведения все факты и обстоятельства по таким делам, которые вызывают повышенный интерес не только со стороны нашего общества, но и со стороны органов безопасности других стран, особенно когда затрагиваются вопросы, связанные с национальной безопасностью", — заявили в прокуратуре.

Уже сообщалось, что 3 июля вступило в силу принятое Генеральной прокуратурой постановление о наказании, которым лицо было признано виновным и наказано за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Задержание Касема осуществлялось в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, но позже дело было переквалифицировано.

Гражданин Латвии оказывал России интеллектуальную и физическую поддержку в период с 2017 по ноябрь 2022 года по личным причинам и корыстным соображениям.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

После этого решения президент Эдгар Ринкевич заявил, что "отдельные решения прокуратуры в последнее время вызывают ряд вопросов".

Тем временем Совет юстиции оценит существующую политику наказаний по делам о коррупции и национальной безопасности.