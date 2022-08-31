Из тюрьмы освобожден экс-полицейский, совершивший налет на зал игровых автоматов

Из тюрьмы под домашний арест отпущен бывший сотрудник Госполиции Павел Христофориди, осужденный за разбойное нападение на зал игровых автоматов в Екабпилсе. Известно, что из мест заключения он вышел с электронным браслетом.

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Нападение на зал игровых автоматов Fenikss в Екабпилсе было совершено 25 января 2011 года. Преступник ворвались в помещения, ранили работника и похитили 104 500 латов (148 690 евро). С места происшествия они попытались скрыться на автомобиле Chrysler Voyager. Во время полицейской погони началась перестрелка, в ходе которой был убит сотрудник Полиции порядка Екабпилсского участка полиции Андрис Знотиньш. Кроме того, ранения получили еще двое полицейских и трое из пяти налетчиков.

Помимо нападения на игровой зал в Екабпилсе группу судили также за кражи и грабежи в Тукумсе и Юрмале.

Фоторепортаж на DELFI Foto

Суд приговорил бывшего бойца полицейского спецназа Арво Жагарса к пожизненному сроку, экс-полицейского Дениса Христофориди к 20 годам заключения (позже срок смягчили до 18 лет и 9 месяцев), еще одного экс-полицейского Павла Христофориди к 18 годам (позже срок был смягчен до 16 лет).

Бывший спецназовец Леонид Конюхов приговорен к 13 годам (срок сокращен до 12,5 лет), Эдгар Парушкин к 10 годам.

Денис Христофориди до сих пор находится в заключении.