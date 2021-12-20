Из водоема извлекли утонувшего мужчину: возможно, это рыбак
Foto: Sputnik/Scanpix

В минувшее воскресенье в одном из водоемов Лимбажского края было найдено тело погибшего мужчины.

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Как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службе, ЧП произошло в волости Палес. Полиция выясняет обстоятельства гибели человека. Возможно, речь идет о любители зимней рыбалки.

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