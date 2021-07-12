Из водоемов в Даугавпилсе и Елгаве извлекли еще два тела

В воскресенье из реки в Даугавпилсе и из пруда в Елгавском крае извлекли по одному утопленнику, сообщает LETA.

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Всего с пятницы по воскресенье Государственная пожарно-спасательная служба получила 220 вызовов — 90 на пожары (в том числе 11 лесных пожаров), 83 на спасательные работы и 47 ложных вызовов.

Незадолго после полуночи 11 июля в рижской квартире на седьмом этаже загорелась стиральная машина, пострадал один человек. В 1924 в субботу пожарные потушили в лиепайской квартире загоревшуюся на плите еду. Надышавшийся дымом человек был передан медикам. В 19:06 в Талси был получен вызов на пожар повышенной опасности — горел двухэтажный жилой дом, площадь пожара была 90 квадратных метров. Из здания эвакуировали четырех человек. Пожар удалось потушить в 22:26.

В воскресенье в 14:43 был получен вызов на улицу Твайка в Риге, где случилась утечка газа из подземного резервуара. Людей эвакуировали, территорию оградили. Утечку ликивидировали работники Latvijas Propāna gāzes, газ был перекачен в резервные цистерны.

В ночь на понедельник в 2:25 в Лиепае два человека провалились в шахту дымовой трубы. Через полчаса их спасли и передали медикам.