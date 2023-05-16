Из ювелирного магазина похитили кольцо стоимостью 18,5 тысяч евро

На прошлой неделе сотрудники Госполиции задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в краже из ювелирного магазина кольца из белого золота с брильянтами стоимостью 18 465 евро.

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Кража была совершена днем 9 февраля в одном из ювелирных магазинов в Старой Риге. Все указывает на то, что кражу совершили двое посетителей - пока женщина отвлекала продавщицу, мужчина взял кольцо.

Стражи порядка начали расследование, к которому были привлечены правоохранительные органы соседних стран — там тоже были зафиксированы аналогичные кражи. Итогом совместной работы стало задержание возможных виновных. 10 мая сотрудники Рижского центрального участка Рижского регионального управления Госполиции совместно с коллегами из Управления криминальной полиции и Курземского регионального управления задержали подозреваемых - женщину 1994 г.р. и мужчину 1987 г.р. Оба арестованы.

По предварительной информации, они причастны к совершению краж ювелирных украшений также в Литве и Эстонии. Также они проверяются на причастность совершения других краж на территории Латвии.

Начат уголовный процесс. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, общественные работы или денежный штраф.