Из-за аварии блокировано движение на дороге Цесис-Вецпиебалга-Мадона

Возле Таурене на дороге Цесис-Вецпиебалга-Мадона произошло ДТП. Движение заблокировано, сообщает LETA.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Место аварии можно объехать через Межвийи или Грейвери — по дорогам Рауна-Таурене-Абрупе и Лембис-Друсти-Вецпиебалга.
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Читайте также