Из-за аварии блокировано движение на дороге Цесис-Вецпиебалга-Мадона
Foto: F64

Возле Таурене на дороге Цесис-Вецпиебалга-Мадона произошло ДТП. Движение заблокировано, сообщает LETA.

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Место аварии можно объехать через Межвийи или Грейвери — по дорогам Рауна-Таурене-Абрупе и Лембис-Друсти-Вецпиебалга.

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