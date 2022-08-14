Из-за аварии блокировано движение на Вентспилсском шоссе около Кудры
Foto: LETA

В связи с дорожно-транспортным происшествием в воскресенье вечером движение на Вентспилсском шоссе возле Кудры временно перекрыто, сообщает Latvijas valsts ceļi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

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Авария произошла в воскресенье на 41-м километре Вентспилсского шоссе. В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA уточнили, что около 17:20 в Салской волости Марупского края произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.

На место прибыли пожарные и спасатели, которые вытащили и передали медикам одного человека из легкового автомобиля, участвовавшего в столкновении, а также отсоединили клеммы аккумуляторной батареи.

В результате ДТП движение по Вентспилсскому шоссе около Кудры было полностью перекрыто.

Водителям предлагается объезжать место аварии по шоссе Калнциемс - Кудра (P101) и Лиепайскому шоссе (A9), либо через Юрмалу, куда въезд платный.

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