Из-за аварии грузовика на Даугавпилсском шоссе было затруднено движение

В результате аварии грузового автомобиля было затруднено движение по Даугавпилсскому шоcсе на участке Икшкиле-Огре в обоих направлениях, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска. Около семи вечера полиция сообщила, что движение восстановлено.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 34-м километре Даугавпилсского шоссе на участке Икшкиле-Огре. На месте аварии образовался значительный затор.

В ДТП никто не пострадал. Грузовик выехал на встречную полосу и частично наехал на ограждение.