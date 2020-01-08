Возле Балтезерса на Таллинском шоссе столкнулись две машины, движение затруднено, сообщает LETA.

Между Балтезерсом и Адажи столкнулись грузовик и легковая автомашина. У грузовика лопнуло колесо и он остановился, заблокировав полторы проезжих полосы.

Из-за аварии в обе стороны образовалась пробка, особенно по направлению из Риги в Адажи — водителям приходится останавливаться до въезда на виадук на Таллинском шоссе. Многие пытаются объекхать пробку через Букулты с другой стороны Большого Балтезерса, но там, как свидетельствуют данные приложения Waze, из-за этого уже замедленное движение.