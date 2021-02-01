Из-за аварии в Риге временно не курсировали автобусы №14
Foto: LETA

На улице Юглас в минувший понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на время было заблокировано движение автобусов №14 из центра по направлению к конечной остановке "Zvēraudzētava", говорится в сообщении Rīgas satiksme в Twitter.

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Как сообщила агентству LETA глава отдела по связям с общественностью Байба Барташевича-Фелдмане, на улице Юглас произошло ДТП, из-за которого движение транспортных средств было полностью заблокировано.

Из-за того, что автобусы не могли объехать препятствие, их движение было временно остановлено. Сейчас движение уже восстановлено: автобусы №14 вновь курсируют по привычному маршруту.

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