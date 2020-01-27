Из-за аварии заблокировано движение по Елгавской окружной дороге

В понедельник вечером на шоссе Рига-Елгава-граница Литвы (А8) произошло ДТП, из-за которого движение по дороге блокировано в обе стороны. Об этом сообщают Latvijas Valsts ceļi.

На перекрестке Елгавского шоссе и дороги Елгава-Далбе все машины из Риги перенаправляются в Озолниеки, выяснила LETA.

Компания Latvijas Valsts ceļi призывает для объезда использовать дороги Елгава-Иецава, Блукас-Эмбурга, Елгава-Сталгене-Цоде или ехать сквозь Елгаву.