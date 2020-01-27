Из-за аварии заблокировано движение по Елгавской окружной дороге

В понедельник вечером на шоссе Рига-Елгава-граница Литвы (А8) произошло ДТП, из-за которого движение по дороге блокировано в обе стороны. Об этом сообщают Latvijas Valsts ceļi.
На перекрестке Елгавского шоссе и дороги Елгава-Далбе все машины из Риги перенаправляются в Озолниеки, выяснила LETA.
Компания Latvijas Valsts ceļi призывает для объезда использовать дороги Елгава-Иецава, Блукас-Эмбурга, Елгава-Сталгене-Цоде или ехать сквозь Елгаву.
Smaga avārija uz Jelgavas apvedceļa — https://t.co/riBlvm2yFR pic.twitter.com/xLYFjeIcma— Sadursme (@sadursme) January 27, 2020