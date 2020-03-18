Из-за безответственного клиента на дезинфекцию закрыт филиал банка SEB в Даугавпилсе

Из-за безответственного поступка одного из клиентов 17 марта закрыт на дезинфекцию филиал банка SEB в Даугавпилсе. Об этом сообщает даугавпилсский портал Gorod.lv со ссылкой на официальную страницу банка в соцсети Facebook.

По данным банка, в минувший понедельник в Даугавпилсский филиал зашел клиент, только что вернувшийся из-за границы и проигнорировавший требования 14-дневного карантина. Известно, что клиент отправился на очную консультацию.

В связи с произошедшим SEB напомнил своим клиентам, что все основные финансовые услуги доступны в цифровой форме, а сделки могут осуществляться с использованием мобильного приложения и интернет-банка.