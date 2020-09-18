Из-за бури повреждения получили 30 автомобилей

По крайней мере 30 автомашин в Латвии получили повреждения из-за вчерашней бури, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В минувшие сутки ГПСС получила 270 вызовов из-за урона, нанесенного сильным ветром. 205 вызовов было в Риге, 103 - в Рижском регионе. По крайней мере в 30 случаях пришлось убирать сломанные деревья с автомашин, в 15 случаях - с электролиний.

По оперативной информации предприятия Sadales tikls, в 8.30 было зафиксировано 13 отключений электричества, в том числе семь в Рижском регионе. Без электричества остались немногим более 200 клиентов, больше всего - в Юрмале.

Вызовы из-за ветра в ГПСС поступают до сих пор - в настоящее время по крайней мере в 19 местах в Риге спасатели устраняют последствия бури, в основном убирая сломанные деревья.

В пятницу в течение дня северо-западный ветер в Латвии постепенно утихнет.