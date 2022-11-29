Из-за частичного обвала крыши из дома в Болдерае эвакуированы 23 жильца
Foto: LETA

Во вторник вечером из-за частичного обвала крыши из жилого дома в Болдерае эвакуированы 23 жильца, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на улицу Стурманю поступил в 16.49. По первоначальной информации, в пятиэтажном жилом доме отделилась панель крыши и упала на чердачный этаж. Спасатели провели эвакуацию во всех подъездах.

Эксперты Рижской стройуправы обследовали здание и запретили жильцам возвращаться в квартиры до тех пор, пока не будет проведена углубленная экспертиза. В VUGD уточнили, что запрет возвращаться домой действует только в отношении тех жильцов, которые проживают в той части подъезда, где зафиксированы опасные конструкции. В остальную часть дома возвращаться разрешено.

В 20.08 спасатели закончили работу. Место происшествия оцеплено. На месте дежурит полиция.

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