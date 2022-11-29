Из-за частичного обвала крыши из дома в Болдерае эвакуированы жильцы (ДОПОЛНЕНО)

Во вторник вечером из-за частичного обвала крыши из жилого дома в Болдерае эвакуированы жильцы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на улицу Стурманю поступил в 16.49. По первоначальной информации, в пятиэтажном жилом доме отделилась панель крыши и упала на чердачный этаж. Спасатели провели эвакуацию во всех подъездах.

Эксперты Рижской стройуправы обследовали здание и запретили жильцам возвращаться в квартиры до тех пор, пока не будет проведена углубленная экспертиза. В VUGD уточнили, что запрет возвращаться домой действует только в отношении тех жильцов, которые проживают в той части подъезда, где зафиксированы опасные конструкции. В остальную часть дома возвращаться разрешено.

Как сообщил представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис в доме по адресу ул. Стурманю 3 провалилась панель крыши, в результате чего появилась трещина на потолке квартиры на пятом этаже. Из подъезда эвакуированы 24 жильца.

По словам Садовскиса, изначально был привлечен автобус Rīgas satiksme, чтобы эвакуированные люди могли находиться в тепле. На данный момент два человека размещены в служебной гостинице, остальные от размещения отказались, так как нашли варианты, где переночевать. Если кому-то все же требуется помощь, полиция призывает звонить на номер 110.

На место происшествия прибыл представитель Департамента развития Рижской думы, который принял решение прекратить эксплуатацию пострадавшего подъезда. Сотрудники Государственной полиции опечатали дверь в подъезд.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, управляющий домом - SIA Rīgas namu pārvaldnieks. В ближайшие дни предприятие должно будет провести экспертизу здания.

В 20.08 спасатели закончили работу. Место происшествия оцеплено. За порядком всю ночь будет следить Рижская полиция самоуправления.