Из-за Covid-19 введен карантин в Рижской Центральной тюрьме
Foto: AFI

В связи с опасностью распространения Covid-19 в местах лишения свободы объявлен карантин в Рижской центральной тюрьме — крупнейшей в Латвии, сообщили агентству в Управлении мест заключения (УМЗ).

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В тюрьме в настоящее время Covid-19 больны пятеро заключенных и четыре работника. В целом здесь содержится около 900 заключенных.

Карантин объявлен с сегодняшнего дня до 27 ноября.

В сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний в тюрьме предпринимаются меры по изоляции заболевших заключенных и выявлению контактных лиц.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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