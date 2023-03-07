Из-за ДТП на два часа опаздывает поезд Резекне-Рига
Foto: F64

Во вторник вечером поезд Резекне-Рига из-за ДТП задерживается на 120 минут, сообщает в Twitter компания Pasažieru vilciens.

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Поезд номер 701, вышедший из Резекне в 15:16 и по расписанию прибывающий в Ригу в 18:00, из-за ДТП два часа простоял возле станции "Крустпилс". Ориентировочное время его опоздания — 120 минут.

Также на 66 минут задерживается поезд № 805 Зилупе-Рига.

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