Из-за мобилизации в России в регионах Латвии ввели ЧС – ожидаются проверки на дорогах

В связи с объявленной в России мобилизацией введена чрезвычайная ситуация в латвийских самоуправлениях, граничащих с Россией (Алуксненский, Балвский и Лудзенский края), а также в портах, аэропортах и на железных дорогах, пишет газета Diena.

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Режим, дающий ответственным службам свободу действий в случае необходимости, будет действовать в течение трех месяцев. С августа прошлого года чрезвычайная ситуация введена также в трех самоуправлениях Латвии, граничащих с Беларусью.

На данный момент положение на границе Латвии и России стабильно, граница находится под строгим контролем, заявил вчера журналистам министр внутренних дел Кристап Эклонс после того, как правительство единогласно приняло соответствующее решение.

Это подтвердил и заместитель начальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Правительство решило закрыть пограничный переход в Педедзе, чтобы еще больше сократить поток российских граждан и позволить сконцентрировать ресурсы на крупных пунктах пересечения границы.

Пограничная охрана усилит наблюдение за границей и проверку граждан России, привлекут также дополнительные ресурсы других служб - Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Службы госбезопасности.

Уже сейчас граница находится под более пристальным наблюдением и все лица тщательно проверяются, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения, подчеркнул Эклонс.

Он отметил, что существует риск быстрого роста числа мигрантов из-за объявленной в России мобилизации, а также из-за того, что в скором времени части российских граждан будет отказано в возможности легально покинуть страну.

Чрезвычайная ситуация, по словам министра, является упреждающей мерой.

"Опыт с белорусской границей наглядно показал, что ситуация может очень быстро обостриться. Необходимо принимать меры предосторожности заблаговременно, не дожидаясь ее ухудшения", - подчеркнул министр.