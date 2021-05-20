Из-за натянутого через дорогу троса погиб водитель квадроцикла, виновный получил условный срок

Пенсионера, натянувшего металлический трос на дороге в принадлежащую ему территорию, приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Из-за троса в январе прошлого года погиб водитель квадроцикла, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несчастный случай произошел в Аронской волости Мадонского края 5 января 2020 года. В 14:20 квадроцикл врезался в натянутый через дорогу металлический трос, из-за чего водитель, мужчина 1974 года рождения, выпал и позднее скончался по дороге в больницу.

Виновный, когда узнал о случившемся, сам пришел в полицию и рассказал, что натянуть тросы они договорились с соседями еще в девяностых, потому что к ним неоднократно залезали воры. Сначала к тросу были привязаны флажки, чтобы он был заметнее, но со временем они порвались. До 2018 года никто их не предупреждал, что натягивать тросы незаконно.

В 2018 году обвиняемый заметил, что троса больше нет. Выяснилось, что его убрали муниципальные работники. Сосед обратился к ним и попросил отдать трос, что и было сделано, а потом сказал, что можно привязать трос обратно — а когда будет проверка, снять. В итоге пенсионер сам заново привязал трос к деревьям, не снабдив его ни флажками, ни отражателями. По его словам, он ни с кем это не согласовывал и виновен единолично.

Ранее мужчина уже был судим по одному уголовному дело и один раз был наказан административно — однако позднее эти судимости были погашены. С учетом этого, а также добровольной явки, высказанных сожалений и возраста старше 70 лет было решено заменить наказание условным. Вдова погибшего не настаивала на реальном сроке для виновного, что также было учтено в суде.

Виновный должен будет выплатить 2150 евро государству, которое выплатило компенсацию пострадавшей.

Полиция напоминает, что портить почву в лесу механическим транспортом запрещено, однако в то же время владельцам лесных участков запрещено самовольно размещать преграды, которые могут угрожать чьей-то жизни и здоровью.