Из-за натянутой в лесу веревки травмы получил мотоциклист

ЧП произошло в воскресенье, 23 апреля. Янис ехал на мотоцикле по лесу, вдоль озера Ниниера, в Цесисском крае. Вдруг последовал резкий рывок, мотоцикл поехал дальше, а мужчина буквально сделал сальто в воздухе. Оказалось, что кто-то натянул между деревьями веревку.

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"В целом все в порядке, только одежда испорчена. Мотоцикл поцарапан и у самого небольшой шок", - написал мужчина в социальных сетях. Там же он опубликовал фотографии с полученными травмами. "Пока ехал, смотрел на дорожное покрытие — ямы, камни, поэтому натянутую на уровне глаз веревку просто не заметил, и вот результат...Будьте внимательны!" - предупредил мужчина.

Он также добавил, что лес, где была натянута веревка, не является частной собственностью, не является особо охраняемой зоной. Да и мотоцикл, по словам мужчины, у него не из тех, что громко ревет. "Там просто тропинки вокруг озера, по которым я на велосипеде колесил все детство", - написал Янис.

Delfi уже писал о похожих случаях, когда с помощью натянутых веревок и острых предметов, размещенных на тропинках, пытаются бороться с громкими мотоциклистами. Порой это заканчивается трагично. Например, в 2020 году в Мадонском крае погиб водитель квадроцикла, который не заметил натянутый металлический трос.