Из-за оставленной без присмотра на свечи в Юрмале случился пожар, пострадало два человека

В Юрмале загорелся двухэтажный жилой дом, два человека пострадали, один из них обгорел, сообщает LETA.

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Вызов был получен в 23:31. На месте обнаружилось, что на втором этаже дома горит кровать, матрас и книжная полка, площадь пожара составила пять квадратных метров.

Дом был сильно задымлен, хозяин дома получил ожоги. Сработал детектор дыма, и три обитателя дома эвакуировались до прибытия пожарных. Как сообщается, пожар, вероятно, был связан с неосторожным обращением со свечами.

Также в понедельник помощь пожарных-спасателей была необходима на улице Мангальсалас в Риге, где легковая машина съехала с проезжей части и застряла на бетонных конструкциях. Машину вернули на проезжую часть.

В Салской волости Марупского края произошло столкновение легковой машины и микроавтобуса, и спасатели должны были освободить застрявшего в машине пострадавшего и привести в порядок проезжую часть.

Всего за сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 40 вызовов — 12 на пожары, 17 на спасательные работы, 11 ложных вызовов. Среди пожаров — горящий трактор, легковая автомашина, мусор, сгоревшая еда (дважды), дверь подъезда, зерно в передвижной сушильне, трансформатор, садовый дом, зола в дымоходе и, тоже дважды, неправильное использование отопительной системы, что привело к задымлению.