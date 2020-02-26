Из-за побоев и конфликтов с матерью подросток сбежал из дома

22 февраля в 20.43 полиция самоуправления Риги получила вызов в Зиепниеккалнс о том, что в беду попал подросток. На указанный адрес немедленно выехал ближайший экипаж.

На месте выяснилось, что звонившая женщина заметила на остановке "Рижский центральный рынок" подростка без верхней одежды. Ребенок подошел к ней и попросил позвонить в полицию, чтобы узнать адрес ближайшей ночлежки. Узнав о том, что у мальчика был конфликт с матерью и он не хочет идти домой, женщина предложила поехать к ней, а потом вызвать полицию.

Когда полицейские зашли в квартиру, мальчик сидел на диване и дрожал. Было решено вызвать неотложную медицинскую помощь. Во время разговора, встревоженный и замерший ребенок плача стал рассказывать, что мать не проявляет терпимости, а порой даже бьет его. Чаще всего конфликты случаются, когда мать недовольна его успехами, тогда она начинает орать. В последнее время ссоры и упреки со стороны матери идут постоянно, поэтому он больше не хочет возвращаться домой. Когда мальчик сказал, что больше не хочет жить, мать не обратила на эти слова внимания, посчитав их очередным капризом. Медики приняли решение доставить 15-летнего подростка для проверок в больницу.

В ходе разговора мальчику объяснили, что ночлежки предусмотрены для взрослых без определенного места жительства. В свою очередь попавшие в беду дети могут в любое время суток обращаться в кризисный центр, где им обеспечат ночлег и накормят. Одновременно к разрешению ситуации подключаются ответственные учреждения, в том числе Сиротский суд.

В квартиру мальчика был направлен экипаж полиции, чтобы выслушать версию матери о случившемся. Женщина пояснила, что сын переписывался с неизвестной ей совершеннолетней девушкой. После школы мальчик положил дома вещи и снова ушел. Мать ребенка утверждала, что неизвестный ей человек дал ее сыну одурманивающие вещества, что стало причиной конфликта и именно поэтому он полуголый убежал из дома. Нужно отметить, что во время осмотра ни у медиков, ни у полицейских не возникло подозрений, что ребенок употреблял какие-либо запрещенные вещества. Женщина успела обратиться в Госполицию с заявлением о пропаже сына.

Информация о случившемся для оценки направлена в Отдел по профилактике детских правонарушений.