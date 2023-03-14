Из-за попавшего в Рижский канал топлива могут погибнуть утки

В начале марта в центре Риги произошла авария, в результате которой у грузовика оказался поврежден бензобак. Топливо оказалось на дороге, а потом вместе со снегом его смыло в городской канал. Несколько дней назад выяснилось, что последствия этого довольно серьезные - оперение живущих в парке Кронвальда уток оказалось запачкано нефтепродуктами и теперь птицы не могут ни взлететь, ни согреться. Об этом сообщает передача Degpunktā.

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Прохожие, чей путь пролегает через парк Кронвальда, заметили, что в последнее время некоторые утки отходят от стаи и усиленно чистятся. Эксперты предупреждают - в этом нет ничего хорошего. "Всегда самые слабые птицы отходят от стаи. И вот сейчас я вижу, что одна из уток очень сильно ослаблена", - говорит сотрудник общества "Drauga Spārns" Александр.

Оказалось, что у уток запачкано нефтепродуктами оперение. Причем для некоторых ситуация настолько серьезная, что им гарантирована смерть - перья настолько "склеились", что больше не греют птицу в воде.

Теперь уток необходимо выловить и отмыть. В противном случае они погибнут. Процесс займет несколько недель. "Их нужно мыть щеткой. И конечно для каждой птицы это будет стресс", - говорит Александр.

Мужчина вместе с коллегами отвезли в реабилитационный центр уже почти десять уток. После "ванны" их отпустили на свободу. В канале установлены абсорбирующие боны, которые помогут собрать хотя бы часть топлива. За боны отвечает Департамент жилья и среды Рижской думы.