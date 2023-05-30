Из-за пожара из жилого дома в Риге эвакуировали пять человек

Во вторник вечером на Чиекуркалнской 1-й Линии начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать пять человек.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Прибыв на место, пожарные увидели, что открытым окном горят сараи. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пять человек из находящегося рядом дома.
В 19:59 пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горело восемь деревянных сараев.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.