Из-за пожара из жилого дома в Риге эвакуировали пять человек

Во вторник вечером на Чиекуркалнской 1-й Линии начался пожар, из-за которого пришлось эвакуировать пять человек.

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Прибыв на место, пожарные увидели, что открытым окном горят сараи. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пять человек из находящегося рядом дома.

В 19:59 пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горело восемь деревянных сараев.