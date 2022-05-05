Из-за пожара в многоэтажном доме на улице Деглава эвакуированы более десяти человек

В четверг, 5 мая, рано утром в Риге на улице А. Деглава загорелась квартира, в результате из дома были эвакуированы более десяти человек, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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В четверг вскорости после 4 часов утра ГПСС получила вызов на улицу Деглава, где в девятиэтажном доме горела квартира и образовалось сильное задымление. На место происшествия прибыли 29 пожарных с шестью автоцистернами и двумя автоматическими лестницами.

Пожарные начали спасать людей. Два человека покинули задымленное здание самостоятельно, пожарные спасли еще 13 человек. Один из спасенных пострадал и был передан медикам.

Примерно к 6 утра распространение огня в доме было локализовано. В квартире пламенем охватило площадь 40 квадратных метров. На месте продолжаются работы.