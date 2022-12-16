Из-за припаркованной близко к рельсам машины в Риге остановилось движение трамваев №2

Остановилось движение трамваев №2 возле Агенскалнского рынка, сообщает Rīgas satiksme.

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Трамваи не могли проехать в сторону центра. В 11:13 Rīgas satiksme сообщило, что движение восстановлено. В общей сложности трамваи "застряли" почти на час.

Агентства LETA выяснило причину: кто-то припарковал машину слишком близко к рельсам, и трамвай просто не может проехать