Из-за припаркованной близко к рельсам машины в Риге остановилось движение трамваев №2

Остановилось движение трамваев №2 возле Агенскалнского рынка, сообщает Rīgas satiksme.
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Трамваи не могли проехать в сторону центра. В 11:13 Rīgas satiksme сообщило, что движение восстановлено. В общей сложности трамваи "застряли" почти на час.
Агентства LETA выяснило причину: кто-то припарковал машину слишком близко к рельсам, и трамвай просто не может проехать
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