Из-за припаркованной близко к рельсам машины в Риге остановилось движение трамваев №2
Foto: LETA

Остановилось движение трамваев №2 возле Агенскалнского рынка, сообщает Rīgas satiksme.

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Трамваи не могли проехать в сторону центра. В 11:13 Rīgas satiksme сообщило, что движение восстановлено. В общей сложности трамваи "застряли" почти на час.

Агентства LETA выяснило причину: кто-то припарковал машину слишком близко к рельсам, и трамвай просто не может проехать

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