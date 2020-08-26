Из-за прорыва газовой трубы в Иецаве эвакуировали жильцов окрестных домов

В среду после обеда из-за работ по демонтажу прорвало газовую трубу в котельной в Иецаве. Произошла утечка газа, из-за чего пришлось эвакуировать окрестных жителей.

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Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на площадь Графа в 17:04. Как сообщает LETA, экскаватор при демонажных работах повредил газопровод, и случилась утечка. По информации компании Gaso, которая занималась ликвидации аварии, на трубу рухнула стена.

Место происшествия было огорожено, из окружающих зданий эвакуировано 25 человек.

Подача газа в ближайших окрестностях была приостановлена, а затем снова возобновлена. Некоторое время без газа оставались 14 многоквартирных домов и 31 частный. Угрозы взрыва нет.