Из-за сине-зеленых водорослей запрещено купаться в Даугаве в Катлакалнсе
Foto: AP/Scanpix/LETA

В зоне отдыха "Негиши" в Катлакалнсе, расположенной на берегу Сухой Даугавы в Кекавском крае, обнаружены сине-зеленые водоросли. В связи с этим наложен запрет на купание, сообщает Кекавское самоуправление.

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Ранее из-за цианобактерий запрет был введен запрет на купание и в зоне отдыха "Кикеритис" на реке Даугава, напротив острова Навес.

По данным Кекавского самоуправления, цианобактерии естественным образом живут в воде и на почве. Их развитию способствует не только температура воды, но и солнечный свет, низкая аэрация, питательные вещества, попавшие в воду с дождевой водой, сточными водами, птичьими экскрементами, а также осадки от несъеденной рыбы и корма птиц.

Власти Кекавского края просят жителей не кормить рыбу и водоплавающих птиц.

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