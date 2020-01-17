Из-за теплой погоды случился первый в этом году пожар сухой травы

Пожарные первый раз в этом год потушили загоревшуюся прошлогоднюю траву. Он случился из-за необычно теплой для этого времени года погоды, сообщает LETA.

Всего за прошедшие сутки было потушено 13 пожаров, восемь из них в Риге, один в другом городе, три — в сельской местности.

Также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) провела 20 спасательных работ и получила семь ложных вызовов.

С начала года зарегистрировано уже 218 пожаров, в них погибли два человека, 13 человек пострадали, 12 были спасены из огня.