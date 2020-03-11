Из-за тлеющей тумбочки в Кулдиге в больницу попали два человека

Во вторник в одном из двухэтажных жилых домов в Кулдиге загорелся прикроватный шкафчик. Пришлось эвакуировать жильцов, два человека пострадали, сообщает LETA.

Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил в 16:30. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что тлеет прикроватная тумбочка. Площадь пожара составляла один метр.

Из здания было эвакуировано 11 человек, два человека пострадали из-за дыма и были переданы медикам.

Около 21:00 в многоквартирном доме в Риге из-за оставленной на плите еды случилось задымление, пострадал один человек.

Всего за сутки ГПСС получила 42 вызова — шесть ложных, 24 связанных со спасательными работами, 12 связанных с пожарами. Например, горел мусор, сухая трава, садовый домик, хлев, хозяйственное помещение и плафон уличного фонаря.