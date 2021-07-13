Из-за загоревшегося трактора пострадал человек
Foto: F64

В понедельник при пожаре в Южном Курземе пострадал человек. Горел трактор и почва в лесу, сообщает LETA.

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Площадь пожара составляла 12 квадратных метров (трактор) и 100 квадратных метров (почва в лесу). Пострадавший человек передан медикам.

Всего за сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 78 вызовов — 21 на пожар (два из них — лесные пожары), 42 на спасательные работы и 15 ложных вызовов.

Из водоемов достали трех утонувших — в Валмиерском крае из реки, в Риге из канавы и в Юрмале из моря.

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