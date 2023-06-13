Избиение школьницы в Гризинькалнсе: полиция установила личность нападавшей девочки

Госполиции удалось установить личность девочки, которая 7 июня напала в Гризинькалнсе на школьницу, избила ее, а затем зафиксировала процесс унижения на видео. В настоящее время подозреваемая отпущена под полицейский надзор.

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Следствие по этому делу продолжается. После того, как личность установили, вечером 12 июня стражи порядка прибыли по месту жительства подозреваемой в нападении и доставили в полицейский участок для дачи показаний.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, жертва избиения была немного знакома со своей обидчицей. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего

По делу начат уголовный процесс по ч.2 статьи 231 Уголовного закона Латвии — за хулиганство, если оно сопряжено с нанесением телесных повреждений потерпевшему. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, или арест, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

В интервью Латвийскому Радио мама пострадавшей девочки рассказала, что нападение произошло 7 июня. Вечером ее 13-летняя дочка вместе с подругой пошли на мероприятие Ghetto Games, которое проходило в Гризинькалнсе. Там на нее напала девочка, которая была старше ее дочери.

Нападение было снято на камеру. Судя по видео, некая девочка в оскорбительном тоне спрашивает у будущей жертвы, как та ее назвала, а затем, получив ответ, наносит удар по голове. В следующем кадре девочка, которую ударили, сидит на земле, всхлипывает и просит прощения, а нападавшая снова повторяет свой вопрос, а затем опять бьет школьницу по лицу и угрожает расправой.