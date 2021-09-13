Избил, исколол, пытался поджечь: вынесен приговор обвиняемому в попытке убийства приятеля
Foto: Valsts policija

Согласно материалам дела, все началось с того, что пострадавший упрекнул своего приятеля в том, что тот не ищет работу. В ответ на это мужчина заявил, что и не планирует заниматься трудоустройством. После этого пострадавший разозлился, схватил топор, разрубил стул и продолжил пить вино.

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Однако обиженный приятель решил отомстить обидчику: он повалил его на пол, после чего нанес не менее 20 ударов кулаком по лицу. Затем он взял острый предмет и воткнул его в шею обидчику. После этих экзекуций пострадавший потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавший завернул приятеля в одеяло, вытащил на улицу, облил горючим и поджег. К частью, жертве удалось выжить.

С осужденного взыскали 1075 евро в качестве компенсации пострадавшему. Также ему придется оплатить услуги адвоката.

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