"Избит до неузнаваемости": после школьной драки третьеклассник оказался в больнице

В одной из школ Вентспилса на прошлой неделе произошла ссора между учениками, которая закончилась жестокой дракой. Один из мальчиков получил настолько серьезные травмы, что оказался в больнице. Возможно, по состоянию здоровья он не сможет вернуться за школьную скамью до конца учебного года.

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Как рассказала журналистам передачи Degpunktā мама избитого третьеклассника, ее ребенка избили до неузнаваемости. Именно в таком состоянии он вернулся в тот день из школы домой.

"Ребенок возвращался из школы домой, по пути его начали провоцировать словесно. Ребенок, конечно, не удержался из-за этих оскорблений, потому что ему сказали: "Мама твоя умерла, ты главное не плачь". Мой ребенок нанес тот первый удар, после чего его жестоко избили", — рассказала мама пострадавшего мальчика Эвита.

Женщина не понимает, почему ученики старшего класса повел себя подобным образом, и считает, что никто бы не смог устоять против подобной провокации.

Сначала избитого ребенка отвели к семейному врачу, а затем вместе с ним направились в больницу. У пострадавшего школьника констатировали сотрясение мозга, нарушение координации, а также ушибы тела. Два дня мальчик провел в больнице, а затем его отправили продолжать лечение домой под надзором врача.

"Сейчас он лежит, у него головокружение, рвота, он не может полноценно функционировать. Не знаем, сможет ли он вернуться в этом году. Сейчас у него 10-дневный обязательный постельный режим. Посмотрим, что нам потом скажет семейный врач", — говорит Эвита.

Журналисты связались по телефону с матерью мальчика, который избил третьеклассника. Она сообщила, что пока не готова комментировать ЧП, но, возможно, сделает это через неделю.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается Госполиция. Поскольку оба мальчика еще не достигли совершеннолетия, против них не может быть начат уголовный или административный процесс. По этой причине стражи порядка будут решать проблему с родителями.