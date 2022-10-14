Изнасилование в Павилосте: преступление совершил несовершеннолетний гражданин Литвы, он арестован

Проанализировав 720 часов видеоматериалов, Государственной полиции удалось задержать мужчину, которого подозревают в изнасиловании женщины в Павилосте. Мужчина арестован, материалы дела переданы в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.

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Преступление было совершено в июле прошлого года на пляже. Полицию вызвала сама пострадавшая. Женщину доставили в больницу, туда же отправились сотрудники полиции.

Одновременно начались поиски подозреваемого. Стражи порядка проверяли машины и прохожих, всего было проверено 500 лиц. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот нападавшего, который опубликовали в СМИ. В полицию начали звонить жители, которые сообщали, что видели похожего человека. В итоге было проверено более 100 человек.

В ходе следствия была получен также образец ДНК, который был проверен по базам данных, однако никаких совпадений выявлено не было. Было проверено более 720 часов записей с видеокамер.

"В феврале 2022 года стражам порядка удалось выявить на видео человека, который визуально был похож на нападавшего. Выяснилось, что это несовершеннолетний мужчина, гражданин Литвы. Данного мужчину опознала и пострадавшая. Был получен образец его ДНК, который совпал с тем, который имелся, - рассказал заместитель начальника Криминальной полиции Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции Мартиньш Брижс. - 16 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого. Свою вину он отрицает, однако собранные доказательства свидетельствуют об обратном".

Подозреваемый арестован, известно, что ранее он судим не был. Против мужчины начат уголовный процесс по статье 159-й Уголовного закона. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от четырех до 10 лет тюрьмы.